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برلمان

بيان عاجل للحكومة لمواجهة أزمة نقص الأسمدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:53 ص
نقص الأسمدة
نقص الأسمدة
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فريدة محمد
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى إيجاد حلول عاجلة للمشكلات والأزمات المزمنة التى يعانى منها الفلاحون كل عام من صرف الأسمدة وخاصة فى فصل الصيف.

وقال "مرشد" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك مشكلات كبيرة وعدم وجود عدالة فى توزيع الأسمدة، مما يضطر كل مزارع للسوق السوداء وبالتالى تقل حصة كل مزارع من المحاصيل فيقل إنتاج المحاصيل الصيفية.

وأضاف النائب عاصم عبد العزيز مرشد، أن هناك طلبا كبيرا على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي وأن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن لأنه لم يتم تعميمه بالمحافظات مطالبا الحكومة بضرورة حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه.

مع تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء ما يلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل للقضاء على أزمة نقص الأسمدة التى اصبحت تتكرر سنويا.
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