بعد اجراء عملية جراحية .. وزير جيش إسرائيل يهدد حماس

خرج وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس من مستشفى شيبا بتل هشومير بعد خضوعه لعملية جراحية قبل يومين.



وذكرت القناة 7 العبرية أن جانتس تعافي من عملية جراحية في ظهره، وشكر الأطباء في المستشفى والممرضين والعاملين في قسم العظام.



وأوضحت القناة أن جانتس سيقضي الأيام المقبلة للراحة في فندق كفار ماكبيان كون أن منزله غير ملائم لأنه يتطلب منه استخدام الأدراج عند النزول والصعود.



وأشارت إلى أن جانتس سيدفع ثمن إقامته في الفندق من جيبه الخاص وسيتم توفير جميع الوسائل اللازمة له من أجل أداء عمله من مكانه المؤقت.



وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس إن الجيش متيقظ في كل الساحات في الشمال والوسط والجنوب خشية حدوث أي تصعيد.



وأضاف وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية خلال مؤتمر صحفي فور خروجه من المستشفى عقب إجرائه عملية جراحية قبل أيام، "حماس تلعب معنا بالنار وسأحرص على توجيه النيران ضدها، وهذه المعادلة يجب أن تتوقف فورا".



وأوضحت صحيفة "يديعوت" أن جانتس بعد خروجه من المستشفى على جدول أعماله التصعيد مع قطاع غزة في الجنوب، حيث يستمر تساقط البالونات على مستوطنات الغلاف، عدا عن سقوط صواريخ على سديروت، بينما يهاجم الجيش أهدافا لحماس في القطاع كل ليلة تقريبا.



وحول الاتفاقية مع الإمارات، أشار جانتس إلى أنه لم يتم إطلاعه عليها، رغم أنها مهمة وتنطوي على إمكانية تنمية إقليمية مرغوبة للغاية لإسرائيل.



وأضاف "إسرائيل تسعى إلى تحقيق السلام والتوفق الأمني معا في الشرق الأوسط، ويجب وضع اعتبارات ومصالح إسرائيل الأمنية قبل كل شيء".



وتابع جانتس "الاتفاق مع الإمارات بحاجة إلى تعزيز وسأتحدث مع وزير الدفاع الإماراتي وسوف نتأكد من حماية مصالحنا الأمنية، وطائرات F-35 هي الأقوى في العالم، وليس من الجيد أن تكون في مكان آخر".



وأردف قائلا: "يجب أن نتأكد من تلبية مصالحنا بشكل ملموس، وأنا أيضا وزير الجيش ولن يجري شيء هنا بدون تنسيق وتفكير أمني".



خرج وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس من مستشفى شيبا بتل هشومير بعد خضوعه لعملية جراحية قبل يومين.



وذكرت القناة 7 العبرية أن جانتس تعافي من عملية جراحية في ظهره، وشكر الأطباء في المستشفى والممرضين والعاملين في قسم العظام.



وأوضحت القناة أن جانتس سيقضي الأيام المقبلة للراحة في فندق كفار ماكبيان كون أن منزله غير ملائم لأنه يتطلب منه استخدام الأدراج عن النزول والصعود.



وأشارت إلى أن جانتس سيدفع ثمن إقامته في الفندق من جيبه الخاص وسيتم توفير جميع الوسائل اللازمة له من أجل أداء عمله من مكانه المؤقت.



وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس إن الجيش متيقظ في كل الساحات في الشمال والوسط والجنوب خشية لحدوث أي تصعيد.



وأضاف وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية خلال مؤتمر صحفي فور خروجه من المستشفى عقب إجراءه عملية جراحية قبل أيام، "حماس تلعب معنا بالنار وسأحرص على توجيه النيران ضدها، وهذه المعادلة يجب أن تتوقف فورا".



وأوضحت صحيفة "يديعوت" أن جانتس بعد خروجه من المستشفى على جدول أعماله التصعيد مع قطاع غزة في الجنوب، حيث يستمر تساقط البالونات على مستوطنات الغلاف، عدا عن سقوط صواريخ على سديروت، بينما يهاجم الجيش أهدافا لحماس في القطاع كل ليلة تقريبا.



وحول الاتفاقية مع الإمارات، أشار جانتس إلى أنه لم يتم إطلاعه عليها، رغم أنها مهمة وتنطوي على إمكانية تنمية إقليمية مرغوبة للغاية لإسرائيل.



وأضاف "إسرائيل تسعى إلى تحقيق السلام والتوفق الأمني معا في الشرق الأوسط، ويجب وضع اعتبارات ومصالح إسرائيل الأمنية قبل كل شيء".



وتابع جانتس "الاتفاق مع الإمارات بحاجة إلى تعزيز وسأتحدث مع وزير الدفاع الإماراتي وسوف نتأكد من حماية مصالحنا الأمنية، وطائرات F-35 هي الأقوى في العالم، وليس من الجيد أن تكون في مكان آخر".



وأردف قائلا: "يجب أن نتأكد من تلبية مصالحنا بشكل ملموس، وأنا أيضا وزير الجيش ولن يجري شيء هنا بدون تنسيق وتفكير أمني".

