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رياضة

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:55 ص
شعار الدوري الممتاز
شعار الدوري الممتاز
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عمرو الحلوانى
تستكمل اليوم منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 بإقامة 3 مباريات قوية تجمع كلا من طنطا مع حرس الحدود والمقاصة أمام الجونة والزمالك مع نادي مصر .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات اليوم بمواجهة طنطا و حرس الحدود باستاد برج العرب فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

وفى السادسة والنصف مساء يلتقى مصر للمقاصة مع الجونة بملعب المقاولون العرب فى مواجهة ستكون غاية فى القوة والإثارة نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريقان بجدول ترتيب الدوري .

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع الزمالك مع نادى مصر على ملعب الكلية الحربية فى تمام الساعة التاسعة مساء .

ومن المقرر أن تذاع المباريات الثلاث عبر قناتى أون تايم سبورت وأون تايم سبورت 2 .
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