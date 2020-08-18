مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 بإقامة 3 مباريات قوية تجمع كلا من طنطا مع حرس الحدود والمقاصة أمام الجونة والزمالك مع نادي مصر .



ومن المقرر أن تنطلق مباريات اليوم بمواجهة طنطا و حرس الحدود باستاد برج العرب فى تمام الساعة الرابعة عصرا .



وفى السادسة والنصف مساء يلتقى مصر للمقاصة مع الجونة بملعب المقاولون العرب فى مواجهة ستكون غاية فى القوة والإثارة نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريقان بجدول ترتيب الدوري .



وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع الزمالك مع نادى مصر على ملعب الكلية الحربية فى تمام الساعة التاسعة مساء .



ومن المقرر أن تذاع المباريات الثلاث عبر قناتى أون تايم سبورت وأون تايم سبورت 2 .