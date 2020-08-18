لأول مرة.. جلسة النطق بالحكم فى اغتيال الحريري تكشف تفاصيل جديدة

قال القاضي المسئول عن المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، إن الاعتداء على السيد الحريري لم يحدث بمعزل عن السياق السياسي في سوريا.





وتابع القاضي خلال جلسة النطق بالحكم فى قضية اغتيال رفيق الحريري المذاعة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه ستيم محاكة المتهمين الاربعة في اغتيال الحريري، وأن الدولة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى المتهمين.





وأوضح أن اغتيال الحريري استخدم فيه 2.5 طن من المتفجرات، وذلك بعد استقالته من منصبه بمدة صغيرة، مشيرًا الى انه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله.





ولفت إلى أن الإدلة أظهرت أن سوريا كانت تهيمن إلى حد كبير على الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية في لبنان وذلك بعد الحرب الأهلية، وأن كان هناك مجموعة من الحلفاء ضد هذه الهيمنة ومنهم حلف السيد الحريري.



