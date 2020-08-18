المعديات النيلية ناقلات موت تهدد أرواح المصريين.. 90% منها متهالكة وتفتقر لمعايير السلامة والأمان.. والطمع يسيطر على أصحابها بحمولات زائدة من أجل المكسب

العبارات والمعديات النيلية بأسوان تنتظر إجراءات التأكد من صلاحيتها

المعديات النيلية بدمياط تدق ناقوس الخطر بسبب الحمولات الزائدة

المعديات النيلية بدمياط تفتقر لعوامل السلامة وقائديها أطفال





المعديات النيلية تعد من أخطر الكوارث التى تهدد أرواح المواطنين، نظرا لانتشارها الكبير بطول شريط نهر النيل مرورا بمحافظات مصر المختلفة، والتى تسببت فى كوارث متعددة كان آخرها كارثة معدية البحيرة.





وتستخدم المعديات النيلية كوسيلة انتقال أحيانا وأحيانا أخرى كوسيلة للتنزه في الأعياد والإجازات وفى هذا التقرير نستعرض مخاطر المعديات وجهود الدولة للحد منها فى عدد من المحافظات.





وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب تلقى "صدى البلد" الضوء على ما تقوم به أجهزة المحافظة من جهود لتوفير العبارات والمعديات حيث قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة والمرور الميدانى على جميع العبارات والمعديات النيلية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار بين جانبى مجرى نهر النيل فى 6 نقاط بطول المحافظة.





كما وجه المحافظ بتوافر وسائل ومعدات النجاة والأمان ، فضلًا عن الالتزام بالحمولة والمواعيد المقررة حيث سيتم إحالة أى مسئول للنيابة العامة فى حالة اكتشاف أى خلل فنى أو ادارى.





وأوضح اللواء أشرف عطية أنه عقب حادث عبارة البحيرة تم رفع مطالب المحافظة للفريق كامل الوزير وزير النقل والمتعلقة بدفع العمل وسرعة إنهاء مشروعات محاور وكبارى خزان أسوان البديل ودراو وكلابشة والجارى إنشاؤها فوق نهر النيل والتى تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل ، وهو الذى سيساهم فى تقليل الإقبال على استخدام العبارات النيلية وبالتالى الحد من الحوادث المتكررة.

وأكد "عطية"، أن ذلك الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة للحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين من خلال ضمان جاهزية العبارات والمعديات لنقل المواطنين والمركبات بين شطرى النيل بشكل آمن تمامًا ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الرقابة من هيئة النقل النهرى على اللنشات الأهلية العشوائية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك إهتمام بالعبارات النيلية والتى تصل إلى 13 عبارة نيلية سعة كل منها 100 راكب و 10 سيارة بحمولة 50 طن لخدمة أهالى قرى غرب النيل موزعين على 6 نقاط بين جانبى النيل.

كما استجاب محافظ أسوان الشهر الماضى لمناشدة أهالى قرية المنصورية لإصلاح العبارتين النيلية المخصصتين لعبور أهالى القرية التى تقع غرب النيل بمركز دراو بعد تضررهم من توقف العبارتين النيلية.

حيث أعطى المحافظ توجيهاته الفورية لرئيس الوحدة المحلية بإصلاح العبارتين، وقد تم على الفور إستدعاء طاقم الصيانة والذى أنهى أعمال الإصلاح وخاصة أن حمولة كل عبارة تصل إلى 50 طن وتستوعب 100 راكب و 8 سيارات .

وأوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دراو بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان سيتم أعمال الإصلاح للعبارة الأخرى لتشغيلها على الفور وخدمة أهالى المنصورية بين جانبى نهر النيل ، نافيًا ما تردد عن إصلاح الهيكل الخارجي دون المواتير حيث تم منذ عامين تنفيذ أعمال الصيانة بالكامل ، ولكن مع استمرار التشغيل اليومى من الطبيعى حدوث أعطال مفاجئة خارجة عن الإرادة ، وبالتالى يتم وقف إبحار العبارة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين .

فيما أشار العديد من المواطنين المقيمين بقرى غرب النيل فى فارس بكوم أمبو وبنبان بدراو والسباعية بادفو بأنهم يتجهون بشكل يومى لإستخدام العبارات والمعديات النيلية للتوجه من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى المواجه لقراهم سواء للعمل أو للمستشفيات أو للأسواق لتلبية وقضاء الاحتياجات والمطالب اليومية.

وهناك من يطالب بتحرك العبارات النهرية مبكرًا لكى يتمكن العاملين فى أماكن بعيدة للحاق بأعمالهم، فضلًا عن التصدي لقيادة الصبية للنشات النهرية، مع القيام بالمتابعة للحمولات المقررة للمعديات النهرية وخاصة مع وجود مركبات ودراجات بخارية، وبضائع لتلافى تعرض المترددين عليها من أى حوادث، مع تكثيف الرقابة على المراسى النهرية فى الشرق والغرب ومتابعة إبحار المعديات النهرية أولًا بأول.

كما طالب البعض بتدشين مركز لصيانة العبارات النهرية واللنشات لضمان عدم خروجها عن الخدمة، لأنه فى هذه الحالة يلجأ الأهالى لاستخدام اللنشات النهرية الغير أمنهة والتى تتواجد بأعداد مختلفة للحفاظ على سلامتهم ، فيما كانت من أبرز المشاهد التى تمت داخل إحدى المعديات بقرية فارس منذ سنوات هى قيام سيدة بحالة وضع داخل المعدية وسط النيل .

هذا فيما لم تسجل أسوان أى حوادث لغرق معديات نيلية فى نهر النيل من قبل، بينما وقع حادث تصادم بين معدية قرية بنبان بمدينة دراو فى عام 2016 ومركب صغير يستقله ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى سقوطهم في مياه نهر النيل وتم إنقاذهم، واستكمال المعدية لرحلتها من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى والعكس وقتذاك.

فيما تعتبر المعديات النيلية بدمياط من أخطر الكوارث التى تهدد أرواح المواطنين، فهى منتشرة بشكل كبير في محافظة دمياط، خاصة بين القرى وبعضها البعض، أو بين مدينتى دمياط وراس البر وعزبة البرج وراس البر.

يفضلها المواطنون كوسيلة انتقال أحيانا وأحيانا أخرى كوسيلة للتنزه في الأعياد والإجازات ويومى الخميس والجمعة، وذلك لأن أجرة المعدية زهيدة ومتاحة للأسر الدمياطية البسيطة.

ويتهاون أصحاب المعديات النيلية مع أرواح المواطنين ويقومون بتحميل المركب النيلة أكثر من حمولتها المسموح بها حفاظا على الأرواح، من أجل الحصول على ربح مضاعف، حيث يقومون برفع أعداد المركب أضعاف العدد المصرح به ووسط ضجيج الأغاني الشعبية التي تنطلق من سماعات المركب النيلي، يتفرغ قائد المركب لجمع الأجرة، انتظارا لوصولهم لمحطة الوصول من دمياط لرأس البر.

ومع بداية جائحة كورونا، تم منع مراكب النيلية الخاصة بالتنزه خوفا من التجمعات وانتشار الفيروس بين الموطنين، وسمح بالإبقاء على المراكب النيلية الخاصة بنقل الركاب من مكان لآخر، وهى تختلف عن مراكب التنزه، حيث الأغانى الشعبية والأعداد الكبيرة من قبل الركاب.

ويشتكى البعض من عدم وجود رقابة من جانب الجهات الرقابية المعنية بالمراكب النيلية، فهذا أعطى فرصة لأصحاب المراكب باستغلال عدم وجود رقابة ومضاعفة حمولة المركب وتعريض الأرواح للخطر والغرق في أى وقت.

يقول محمد عاطف، موظف، إن أصحاب المعديات كل ما يشغلهم هو جمع أكبر عدد من الركاب وزيادة الأجرة، وهو ما ينذر بكارثة، وبالفعل هناك الكثير من الحوادث وقعت على مدار السنوات الاخيرة ولولا العناية الإلهية كان تعرض الكثيرون للغرق.

وأضاف أن المراكب النيلية والمعديات اعتادت الحمولات الهائلة من المواطنين، خاصة ما يحدث في المعديات الواصلة بين دمياط ورأس البر وبالعكس، حيث يقف شباب وصغار سن على أطراف المركب ويتمازحون فيما بينهم، مما يعد أمرا خطيرا، علاوة على ما يقوم به بعض الشباب عبر هذه المعديات من بعض الأفعال المخالفة للقانون منها تعاطي المخدرات وخلافه.

وأكدت إيناس السيد أنها تسكن برأس البر وتضطر لاستخدام المركب نظرا لرخص الأجرة بالمقارنة بأجرة الميكروباص، ولكن خطرها الدائم جعلها تفضل ركوب المكروباصات، مشيرة إلى أن المعديات أصبحت غير آمنة بسبب الحمولة الزائدة، وكذلك استهتار الشباب وأنهم اعتادوا أن يتمازحوا على المعدية وغيرها من التصرفات غير اللائقة.

وقال رضوان السعيد إنه حاول مرارا الترخيص لتشغيل أتوبيس نهري نظرا للروتين والتعقيدات التي يفرضها عدد من الجهات، من بينها النقل النهري ومجالس المدن، مشيرا إلى أن هذه التعقيدات دفعت عددا من أصحاب المراكب النهرية والمعديات للعمل بدون ترخيص.

وأكد أن قائدي هذه المعديات هم صبية لا تتعدى أعمارهم الستة عشر عاما، وهو ما يهدد أرواح الركاب بالخطر، نتيجة لتهور هؤلاء الصبية وزيادة حمولتهم سعيا وراء المكسب المادي .

وأوضح أن ما يزيد على 90% من هذه المعديات متهالكة وانتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات طويلة وتخلو من أبسط وسائل الأمان.





من جانبه، أكد اللواء عماد حمدى، رئيس مدينة رأس البر، أن دور المجلس يقتصر على التفتيش على تعريفة الركوب والحمولة مع إخطار قسم المسطحات في حالة وجود مخالفات، مشيرا إلى أن النقل النهري هو المسئول الأول عن الترخيص لهذه المعديات، مشددا على استمرار الحملات على المراكب النيلية ومراكب النزهة والمعديات، خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد زحاما.

وقال إن المجلس يقوم بشكل دائم بالتفتيش على تلك المراكب بالتنسيق مع المسطحات المائية، ومنذ جائحة كورونا تم وقف المراكب النيلية المخصصة للتنزه منعا للازدحام والتجمعات وفي إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.