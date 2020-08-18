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محافظات

إزالة 2886 حالة تعديات على الأراضى و335 مخالفة بناء في بني سويف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:59 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 2886 حالة تعد بواقع: 2110 حالات على الأراضى الزراعية، و776 حالة على أراضى أملاك الدولة،فيما تم ضبط وإزالة 335 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء في "25 مارس الماضي" بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى الاثنين 17 أغسطس الجاري". 

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا. 

حيث أكد المحافظ، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.
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