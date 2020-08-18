إزالة 2886 حالة تعديات على الأراضى و335 مخالفة بناء في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بأنه تمت إزالة 2886 حالة تعد بواقع: 2110 حالات على الأراضى الزراعية، و 776 حالة على أراضى أملاك الدولة،فيما تم ضبط وإزالة 335 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء في "25 مارس الماضي" بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى الاثنين 17 أغسطس الجاري".





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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.



