AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشرقية تزيل 25 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إزالة ٢٥ ألفا و٦١٩ حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ٥٠ مليونا و٣٨٨ ألفا و٩٨٧ مترًا مبانى و٥ آلاف و٣٤٤ فدانا تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة. 

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.

اقرأ أيضا:

أوضح المحافظ أن عدد الحالات التى تم إزالتها على أراضى أملاك الدولة خلال الفترة من ١٧ / ٥ / 2017 حتى 30 / 7 / 2020 وصلت ٣٩١٠ حالة تعدى بمساحة ١٣٩٢٣٥٠ متر مبانى و٤٣٩٩ فدان أرض زراعية ، كما أن الأجهزة التنفيذية قامت بإسترداد عدد٢١٧٠٩ حالة تعد على أملاك الدولة وتسليمها لجهات الولايات مرة الأخرى وذلك بمساحة تقدر بـ ٤٨٩٩٦٦٣٧ متر مبانى و٩٤٥ فدان أرض زراعية.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها اليومية لإزالة كل أشكال التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال المواجة الـ 16.. إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبو حماد

إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز الحسينية

إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 36 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ترشيحاتنا

منها العلاج المبكر.. وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا فى مصر

تعديلات بالجملة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نادي مصر بـ الدوري

ميدو: فايلر يحير كارتيرون بـ أحمد فتحي.. ومعلول قوة الأهلي

السيسي يصدر قرارا بندب بعض القضاة

رجع لأهم ميزة.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام أسوان

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة استمرت 20 شهرًا.. مريض يصاب بـ كورونا بعد فقدان ساقيه في حادث سيارة

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

بعد 27 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية فتاة عشرينية لقيت مصرعها في ظروف غامضة