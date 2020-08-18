الشرقية تزيل 25 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.





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أوضح المحافظ أن عدد الحالات التى تم إزالتها على أراضى أملاك الدولة خلال الفترة من ١٧ / ٥ / 2017 حتى 30 / 7 / 2020 وصلت ٣٩١٠ حالة تعدى بمساحة ١٣٩٢٣٥٠ متر مبانى و٤٣٩٩ فدان أرض زراعية ، كما أن الأجهزة التنفيذية قامت بإسترداد عدد٢١٧٠٩ حالة تعد على أملاك الدولة وتسليمها لجهات الولايات مرة الأخرى وذلك بمساحة تقدر بـ ٤٨٩٩٦٦٣٧ متر مبانى و٩٤٥ فدان أرض زراعية.





أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها اليومية لإزالة كل أشكال التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.