الخير هيزيد .. تعرف على الفرق بين الري بالغمر والتنقيط

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قاع الارشاد بوزارة الزراعة، إن عملية تطوير وتحديث نظم الري هي ضرورة حتمية والكل يجب ان يتعاون في تطبيق هذا النظام وتحديثه للحفاظ على موارد مصر المائية والذي يكون لديه العديد من الفوائد.





وتابع الدكتور علاء عزوز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الدولة لجأت لهذا الاسلوب لانه احد اهم التقنيات الحديثة في الزراعة التي يتم تطبيقها ذلك مثل تقنية الري بالتنقيط والري المحوري وغيرها من التقنيات وهي تناسب المحاصيل بمختلف انواعها.





واضاف ان هذه التقنية سيكون لديها مردود هام جدا على الانتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهذا يؤدي لعدة تكليفات للوزارة اولها العمل على زيادة الانتاج الزراعي من خلال التوسع الرأسي والافقي.





واوضح عزوز، ان الوزارة تحاول التحديث والتطوير فكل النظم الزراعية، واستصلاح الاراضي، وان هذه التقنيات تفيد المواطن والمزارع، لافتًا الى ان العلم والتكنولوجيات الحديثة لها فضل كبير في الرفع من مستوى المحاصيل وزيادتها.



