لا يزال فى العمر بقية| إنقاذ طفلتين من تحت أنقاض منزل منهار بأسيوط

نجحت الحماية المدنية بأسيوط فى إنتشال طفلتين من تحت الأنقاض إثر إنهيار منزلهما.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن أسيوط) بإنهيار منزل بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط ، وتم التعامل مع البلاغ ونجحت القوات فى إنقاذ (طفلتين سنى 15 - و 12 سنة) وإخراجهما على قيد الحياة.





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وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى إستكمال رفع الأنقاض.



