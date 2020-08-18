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حوادث

لا يزال فى العمر بقية| إنقاذ طفلتين من تحت أنقاض منزل منهار بأسيوط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:34 م
انقاذ الطفلين
انقاذ الطفلين
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مصطفى الرماح
نجحت الحماية المدنية بأسيوط فى إنتشال طفلتين من تحت الأنقاض إثر إنهيار منزلهما.
 
تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن أسيوط) بإنهيار منزل بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط ، وتم التعامل مع البلاغ ونجحت القوات فى إنقاذ (طفلتين سنى 15 - و 12 سنة) وإخراجهما على قيد الحياة.


وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى إستكمال رفع الأنقاض.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى سرعة التعامل الإيجابى مع بلاغات المواطنين ولاسيما البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
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