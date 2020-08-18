AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هيثم يونس يحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من إعلام القاهرة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
حصل الزميل هيثم يونس أحمد الصحفى بجريدة « روزاليوسف» على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وجاءت الرسالة التي ناقشها الزميل بعنوان: "أطر تقديم مؤسسة القضاء فى الصحافة المصرية وعلاقتها بالصورة الذهنية للقضاة لدى الجمهور".

وتضمنت الرسالة جانبين، الأول تحليلى يستهدف تحليل جميع المواد الخبرية المنشورة عن السلطة القضائية بصحف الأهرام والشروق والوفد خلال الفترة الزمنية من 2012- 2016، ودراسة ميدانية من خلال تطبيق استمارة الاستبيان على عينة من قراء الصحف من الجمهور المصرى والمهتمين بمتابعة شئون القضاء، بواقع 450 مبحوثًا.

وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة قد تشكلت من الأستاذة الدكتورة نجوى كامل استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشًا ورئيسًا والأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف والدكتورة سماح المحمدى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحيا مصر بعلمها.. عظماء ومشاهير تخرجوا من جامعة القاهرة على مر العصور "تعرف عليهم"

نجوى طنطاوى تحصل على الماجستير فى المعالجة الاستقصائية لقضايا البيئة بالصحف

رسالة ماجستير تناقش معالجة المواقع الإخبارية للأزمة السورية.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة تقرر علاج طفل العجانة على نفقة الدولة

طرف الخيط.. الهواتف الخلوية تكشف المتهمين باغتيال الحريري

المحكمة الخاصة بلبنان: الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار.. فيديو

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة استمرت 20 شهرًا.. مريض يصاب بـ كورونا بعد فقدان ساقيه في حادث سيارة

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

بعد 27 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية فتاة عشرينية لقيت مصرعها في ظروف غامضة