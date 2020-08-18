هيثم يونس يحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من إعلام القاهرة

حصل الزميل هيثم يونس أحمد ا لصحفى بجريدة « روزاليوسف» على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام جامعة القاهرة.





وجاءت الرسالة التي ناقشها الزميل بعنوان: "أطر تقديم مؤسسة القضاء فى الصحافة المصرية وعلاقتها بالصورة الذهنية للقضاة لدى الجمهور".





وتضمنت الرسالة جانبين، الأول تحليلى يستهدف تحليل جميع المواد الخبرية المنشورة عن السلطة القضائية بصحف الأهرام والشروق والوفد خلال الفترة الزمنية من 2012- 2016، ودراسة ميدانية من خلال تطبيق استمارة الاستبيان على عينة من قراء الصحف من الجمهور المصرى والمهتمين بمتابعة شئون القضاء، بواقع 450 مبحوثًا.



