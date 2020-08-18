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المحكمة الخاصة بلبنان: الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت المحكمة الخاصة بلبنان، خلال جلستها بخصوص اغتيال رفيق الحريري، أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار، ومعظم المتضررين لم يحصلوا على تعويضات.

وقالت محكمة اغتيال الحريري، خلال جلسة الحكم المباشرة التى أذيعت على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، ولم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع، مشيرة إلى أن المتهمين بالاغتيال ينتمون إلى حزب الله.

وأضافت المحكمة أنها ستقوم بتسليم نسخة الحكم بقضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري إلى السلطات اللبنانية لإبلاغ المتهمين، مشيرة إلى أنه يحق للمدعي العام الاستئناف خلال 30 يوما.

وأكدت أنه تم العبث بمسرح جريمة اغتيال الحريرى، منوهة أن التحقيق الذى قادته السلطات اللبنانية فى اغتيال الحريري كان فوضويًا.
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