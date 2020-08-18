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حوادث

6 تجار مخدرات يخفون 95 مليون جنيه فى عمليات غسيل أموال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:02 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 من العناصر الإجرامية، والمقيمين بنطاق محافظة البحر الأحمر، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم أن تلك العناصر حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (95 مليون جنيه) تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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