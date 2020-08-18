تأهل الإنتر للنهائي.. وتعديلات برشلونة.. وقبل نهائي الأبطال.. أبرز ما جاء في الصحف الأجنبية

يعد الأسبوع الحالى هامًا لعشاق كرة القدم، حيث تُقام الأدوار النهائية من بطولة دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، كما يشهد هذا الأسبوع تغيرات عديدة في الفرق بعد اشتعال سوق الانتقالات، ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز ما تناولته الصحف العالمية صباح اليوم في التقرير التالي.









‏Marca: برشلونة يتواصل مع الاتحاد الهولندي بشأن كومان

يتواصل حاليًا، مجلس إدارة برشلونة الإسباني مع الاتحاد الهولندي، بشأن الموافقة على رحيل المدرب الهولندي كومان من تدريب هولندا، وقيادة فريق برشلونة.









ويذكر أن الاتفاق تم بين إدارة برشلونة، والمدرب الهولندي لتولي إدارة الفريق الكتالوني، بعد إقالة المدرب الإسباني، كيكي ستين.









‏Goal: نجم باريس يحذر فريقه من لايبزج



حذر ماركينيوس، مدافع باريس سانت جيرمان رفقاءه، من الاستهانه من فريق لايبزج اليوم في اللقاء الذي يجمع الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة في الـ 9 مساءً.









وأشاد ماركينيوس، بالمستوى الجيد الذي قدمه لايبزج في البطولة منذ بدايتها، حيث استطاع أن يقصي أتليتكو مدريد في الدور السابق.









واختتم تصريحاته بأن فريقه جاهز للقاء الليلة، والجميع يضع تركيزه كاملًا لـ حصد دوري الأبطال هذا العام.









‏Mundo Depotivo: فينجر قد يحل محل كومان

عرض مدرب أرسنال السابق، آرسين فينجر، على الاتحاد الهولندي لكرة القدم، توليه القيادة الفنية للطواحين، بعد اقتراب كومان من تولي تدريب برشلونة.









‏BBC: الإنتر يقصو على شاختار ويصعد للنهائي

فاز فريق إنتر ميلان أمس، الاثنين، على شاختار، بخمسة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما أمس في دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.









وشهد اللقاء تألق الثنائي الهجومي، روميرو لوكاكو ولوتارو مارتينيز، حيث أحرز كل منهما هدفين، ليحجز الإنتر مقعدًا في النهائي ضد إشبيلية، يوم الجمعة القادم.









‏The Sun: كومان يطلب الحرية الكاملة من الإدارة

اقترب إعلان التعاقد الرسمي لبرشلونة، مع المدرب الهولندي كومان، من جانب مسئولي برشلونة الإسباني، وطلب كومان من إدارة برشلونة، إعطاءه الحرية الكاملة في اختيار الصفقات التي سبيرمها النادي.









وكان أول طلبات كومان من إدارة برشلونة، هو التعاقد مع وسط ملعب اياكس، فان دي بيك والذي يريد ريال مدريد التعاقد معه أيضًا.









‏The Sun: مانشستر يستهدف لاعبي برشلونة

تزامنًا مع قرار مجلس إدارة برشلونة في رحيل اللاعبين غير المرغوب بهم في الفريق، قرر نادي اليونايتد، تقديم عرض بشأن أربعة لاعبين في صفوف برشلونة.





وينوي اليونايتد الحصول على كل من "عثمان ديمبلي، راكيتيتش، اومتيتي، وفيدال"، للانتقال إلى الفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات الحالية.