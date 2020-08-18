تنفيذا لـ استراتيجية 2030 .. برلمانية : تخصيص 12.7 مليار جنيه لدعم المشروعات الرقمية

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن تخصيص وزارة المالية 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة واستراتيجيتها نحو التحول السريع للمجتمع الرقمي وميكنة كافة الخدمات للمواطنين وضمان حصوله عليها بقيمتها الفعلية دون مغالاة.





ولفتت منير، في بيان لها، إلى أن الدولة تسخر كافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تحديث البنية المعلوماتية، وتهيئتها لإعادة ترجمتها بشكل إلكتروني للمواطنين، بما سيساهم في القضاء على العصر الروتيني القائم على استخدام الأوراق والأحبار، والانتقال نحو دول العالم المتقدمة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم واكبت التغيرات التكنولوجيا الحديثة ومصر أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذه الدول.



