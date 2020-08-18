جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا

والينابيع الحرارية. الماء، والرمال والجبال، والطبيعة من حولك تجد نفسك أنت محور الكون كل ما تريده تجده الراحة والهواء النقي، والسلام النفسي، تخرج من بعيدا عن سجن الدنيا لتري الجنة عن قرب هكذا هى جمهورية غينيا التى تتميز بتنوع طبيعتها، ستجد مناظر غير متوقعة تنوع بيولوجي هائل، ستطلق عنان نفسك أمام المتنزهات وأوحواض السمك









أحلامك ستتحق برؤية سلاسل جبلية تقطع العديد المنحدرات، ليس ذلك وفقط بل ستجد الثقافات متنوعة، والشواطئ الواسعة على الساحل التى تقودك إلى غابة كثيفة، تعد بمثابة حارس لأسرار الطبيعة، مرورا بسفوح فوتا جالون والواسعة، و السهول التي ينبع منه نهر النيجر وروافده كل هذا فى غينيا









جمهورية غينيا لديها واجهة بحرية تبلغ مساحتها 330 كم وجرف قاري بمساحة 56000 كم 2، من بين أكبرها في غرب إفريقيا وتمتد حتى 80 ميلًا بحريًا من الساحل، و التنوع والتضاريس والمناخ والثقافة تجعل غينيا جنة سياحية بموارد متنوعة.









أمامك مواقع سياحية كثيرة فى جمهورية غينيا ستجد الوقت ينفد منك عند زياراتها ستريد البقاء بل العيش داخل هذه الدولة الأفريقية هناك شلالات سومبا، و شلالات Saala ، و "سيدة" مالي ، وشلالات كاماراتو.، ليس ذلك وفقط ستجد أيضا ا لسياحة الصحية، مثل منتجع دالابا، و الينابيع الحرارية في فلاموري.



