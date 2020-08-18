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أخبار البلد

جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:24 م
جولة لصدى البلد داخل
جولة لصدى البلد داخل جمهورية غينيا
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أمينة الدسوقى
الماء، والرمال والجبال، والطبيعة من حولك تجد نفسك أنت محور الكون كل ما تريده تجده الراحة والهواء النقي، والسلام النفسي، تخرج من بعيدا عن سجن الدنيا لتري الجنة عن قرب هكذا هى جمهورية غينيا التى تتميز بتنوع طبيعتها، ستجد مناظر غير متوقعة تنوع بيولوجي هائل، ستطلق عنان نفسك أمام المتنزهات وأوحواض السمك والينابيع الحرارية.


أحلامك ستتحق برؤية سلاسل جبلية تقطع العديد المنحدرات، ليس ذلك وفقط بل ستجد الثقافات متنوعة، والشواطئ الواسعة على الساحل التى تقودك إلى غابة كثيفة، تعد بمثابة حارس لأسرار الطبيعة، مرورا بسفوح فوتا جالون والواسعة، والسهول التي ينبع منه نهر النيجر وروافده كل هذا فى غينيا.


جمهورية غينيا لديها واجهة بحرية تبلغ مساحتها 330 كم وجرف قاري بمساحة 56000 كم 2، من بين أكبرها في غرب إفريقيا وتمتد حتى 80 ميلًا بحريًا من الساحل، والتنوع والتضاريس والمناخ والثقافة تجعل غينيا جنة سياحية بموارد متنوعة.


أمامك مواقع سياحية كثيرة فى جمهورية غينيا ستجد الوقت ينفد منك عند زياراتها ستريد البقاء بل العيش داخل هذه الدولة الأفريقية هناك شلالات سومبا، و شلالات Saala ، و"سيدة" مالي ، وشلالات كاماراتو.، ليس ذلك وفقط ستجد أيضا السياحة الصحية، مثل منتجع دالابا، و الينابيع الحرارية في فلاموري.

سياحة التنزه، و المغامرات والرحلات، قصة شيقة يجب عليك تجربتها حيث أنك ستتلهف من أجل رؤية هذه المغمرات فى الواقع، فجمهورية غينا تأخذك فى رحلة إلى خليج Sangaréah في غينيا البحرية والمكون من المسطحات الطينية ، الطيور ، الجزر الخضراء وموائل التماسيح، فضلا عن جبل نيمبا ومحيطه، والذي يعد أعلى نقطة في غرب إفريقيا.
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
جنة السياحة .. كاميرا صدى البلد داخل جمهورية غينيا
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