خالف قرار الدولة .. ضبط مدرس يدير مركزا تعليميا بأسيوط

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" بأسيوط.





تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بوجود مركز تعليمى لتلقى الدروس الخصوصية بجوار إحدى المدارس بدائرة المركز.





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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين انصراف طالبة كانت تقوم بشراء مذكرات خاصة من (معلم- مقيم بذات الدائرة) عقب وصول القوات.





وبسؤاله نفى قيامه بإعطاء دروس خصوصية حيث تم اصطحابه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية للمساهمة فى تنفيذ محاور الخطة الشاملة التى اعتمدتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره.



