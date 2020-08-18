مصر تُجدد مطالبها حول سد النهضة.. سعد الحريري في لاهاي بانتظار الحكم على قتلة والده.. والحكومة الكويتية قد تواجه عجزا خلال نوفمبر.. الأبرز في صحف الكويت

وزيرة الهجرة: توفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج

الحكومة بالقاهرة: الإبقاء على مستشفيات العزل ووضع خطة لاحتمالات موجة «كورونا» الثانية

«الكويتية»: سياسة استرجاع التذاكر مستمرة ولا صحة لما يُثار حولها

كوشنر: موقف الكويت من التطبيع راديكالي.. وغير بنّاء

"الصحة": شفاء 610 حالة جديدة من فيروس كورونا

«أمريكا»: 35 الف اصابة جديدة بـ «كورونا».. و19 ألفا في البرازيل

تناولت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، فيما احتلت مصر وقضايا الساعة بها صدر اهتمام الصحف، علاوة على موضوعات فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

صحيفة الأنباء الكويتية أوردت عن مصر تأكيدها أهمية التفاوض على اتفاق ملزم حول سد النهضة، حيث قالت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا أمس الأول، الأحد، في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث تقرر أن تستأنف المفاوضات اعتبارا من اليوم، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت خلال الاجتماع أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ملزم قانونا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.





كما أكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق.

وفي الصحيفة أيضًا، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم الاتفاق مع م. أشرف دوس لتوفير فرص عمل لعدد من المصريين العائدين من الخارج، في مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية «داون تاون دلتا»، في إطار مبادرة «نورت بلدك»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وعدم التراخي في الالتزام بها، للحفاظ على ما تحقق من معدلات منخفضة خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فيما يخص جائحة كورونا، منها الإبقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بداية سبتمبر، على أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم أيضا وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى وفي الشأن اللبناني، تصدر اليوم المحكمة الدولية في لاهاي الخاصة بلبنان حكمها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وأدانت المحكمة أفرادا من حزب الله وليس مجموعات سياسية أو أحزاب أو أنظمة، ومن دون توجيه اتهامات مباشرة للحزب.

وبعد الانتهاء من جلسة النطق بالحكم اليوم، يوجه الرئيس سعد الحريري ـ الذي انتقل إلى لاهاي ومعه النائب السابق مروان حمادة ـ كلمة إلى المجتمع الدولي وإلى اللبنانيين عموما ومعهم تيار المستقبل، وستكون المحكمة جازمة وحاسمة، كما ذكرت مصادر «المستقبل» أمس، لكنها لن تستفز أحدا.

محليًا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، عن شفاء 610 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 69،243 حالة.

من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية: "أظهرت إحصائيات اليوم، الثلاثاء، تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية 35112 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت البرازيل 19373 إصابة".

وذكرت الإحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة «هوبكنز» الأمريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا، أنه تم تسجيل 445 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ما رفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 170497 حالة وفاة و5438325 إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان إنه تم تسجيل 694 حالة وفاة جديدة، ما رفع الحصيلة الإجمالية للجائحة في البلاد إلى 108536 حالة وفاة و3359570 إصابة.

وتحتل الولايات المتحدة والبرازيل المركزين الأول والثاني عالميا في عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.





ولفتت الصحيفة إلى ما نوهت عنه الخطوط الجوية الكويتية بأن الإعلان الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والخاص باسترجاع تذاكر السفر أنه لم يصدر من الخطوط الجوية الكويتية، مؤكدين أن سياسة استرجاع مبالغ التذاكر المعلنة سابقًا مستمرة كما هي.





وقالت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى، إنه عقب كشف «الجريدة» الشهر الماضي إقدام الحكومة على نقل أصول استثمارية بنحو مليارَي دينار من صندوق الاحتياطي العام إلى «احتياطي الأجيال القادمة» للوفاء بمصروفاتها، أكدت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الجريدة» أن المبلغ الناجم عن هذه المبادلة لن يغطي إلا أغسطس الجاري وسبتمبر وأكتوبر فقط، مؤكدة أن استمرار الأمور على ما هي عليه يعني أن الحكومة ستدخل خلال نوفمبر المقبل في دائرة العجز، وستغدو غير قادرة على الوفاء بجميع مصروفاتها ودفع رواتب العاملين بها.

أخيرًا من صحيفة "الراي" الكويتية، فقد أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، أنه لا توجد ضغوطات أمريكية على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات مع إسرائيل، بيد أنه وصف موقف الكويت الرافض للتطبيع مع إسرائيل بـ«غير البنّاء» و«الراديكالي».