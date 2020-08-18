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مشفى واحد للعزل.. محافظ أسوان يشيد بالمجتمع المدني ومساعداته في السيطرة على كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:00 م
اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
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هاجر إبراهيم
أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمجتمع المدنى الأسوانى ومساعدته للجهات الخاصة بالمحافظة فى السيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسوان كانت من أولى المحافظات التى بدأ بها الفيروس.

وأضاف "عطية" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الإجراءات الاحترازية فى بداية فيروس كورونا بالمحافظة جعلت المواطن الأسوانى بشكل عام يهتم بالأمر، موضحا أن المجتمع المدنى له تفاعل جيد جدا  داخل المحافظة.

وأوضح أن المجتمع المدنى الأسوانى ضم مجموعة من الشباب على أعلى مستوى من الوعى بفيروس كورونا، وهو ما ساعد مبدئيا فى اجتياز تلك الأزمة.

وأكد أن أسوان كانت تعانى من مشكلة فى فترة العزل المنزلى، متابعا أنه كان يوجد تلاحم وترابط بين الشباب والمواطنين لتكوين ملحمة للقضاء وعدم تفشى الفيروس فى أسوان، حيث انه قام بتكريم البعض بالفعل وحاليا يتم تكريم الأخرين.

وأفاد بأن فيروس كورونا الآن ينحصر فى أسوان نتيجة الأداء الجيد لل8 مستشفيات الخاصة بالعزل فى أسوان والذين كانوا يستقبلون الحالات، حيث أنه الآن لا يوجد سوى مستشفى واحد فقط للعزل، ونسبة الإشغال بها لا يتعدى ال40%.
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