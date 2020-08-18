الصحة العالمية: مناعة القطيع ليست الحل لإنقاذ العالم من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، ان "مناعة القطيع" ليست الحل الذي يعتمد عليه لإنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، حسب خبر عاجل نشرته منذ قليل شبكة "سكاى نيوز عربية" على موقعها.

وافترض البعض أن مناعة القطيع قد تكون قد بدأت بالفعل، مما يعني أن الأسوأ قد ينتهي، ويأمل الكثيرون في أن تثبت صحة هذه النظريات، لكن هذا ما نفته منظمة الصحة العالمية





وتشير مناعة القطيع إلى عدد كافٍ من السكان لديهم مناعة ضد المرض الذي يبدأ في التباطؤ بحيث تكون الحالات الجديدة أصغر خلال كل فترة.





ونظرًا لأن الأشخاص الذين نجوا من كوفيد 19 من المحتمل أن يكتسبوا مناعة ضد العدوى (حتى لو مؤقتًا) ، يصبح من الصعب بشكل متزايد على الفيروس الانتشار حيث أن المزيد والمزيد من الناس لديهم مناعة.





وتقدير الإجماع لـ مناعة القطيع ضد كوفيد 19 هي حوالي 60-70٪ ، على الرغم من أن بعض النظريات تشير إلى أن المستوى المطلوب قد يكون أقل.





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وأظهرت دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقيس الانتشار المصلي، أو مستوى الأجسام المضادة لـ كورونا في مناطق مختلفة ، أنه، ما لا يثير الدهشة، كانت أعلى المستويات في مدينة نيويورك، حيث كان ما يزيد قليلًا عن 20 ٪ من الأجسام المضادة لـ كوفيد 19 موجودة خلال الفترة في أوائل مايو، وهو تقدير يطابق البيانات الأخرى.





وأظهرت مواقع أخرى مستويات أقل من 10 ٪ ، حتى أواخر يونيو.