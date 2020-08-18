سلطان عُمان يصدر أربعة مراسيم جديدة

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أربعة مراسيم سلطانية جديدة تتعلق بإصدار نظام الأمان الوظيفى، وتعديل بعض أحكام قانون المناقصات، وتشكيل أمانة عامة لمجلس المناقصات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، إلى جانب تعديل مسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" إلى "هيئة الطيران المدني" وإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشئون المناخية من وزارة البيئة والشئون المناخية إلى هيئة الطيران المدني.





وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر الأسبوع الماضى سبعة مراسيم سلطانية، لبناء نظام جديد للجهاز الإدارى للدولة، تضمنت إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وتعديل مسمى "الهيئة العامة لحماية المستهلك" إلى "هيئة حماية المستهلك"، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه إلى هيئة تنظيم الخدمات، كما تضمنت تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمى والهيكل التنظيمى لوزارة الصحة، وتعيينات فى بعض المناصب شملت تعيين رئيس لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووكلاء لوزارات التربية والتعليم والأوقاف والشئون الدينية والصحة ونائب لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورئيسى هيئتى تنظيم الخدمات العامة وحماية المستهلك ورئيس تنفيذى لهيئة تنظيم الاتصالات.





جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تولى الحكم في 11 يناير 2020، خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد، ليواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة المتجددة في سلطنة عُمان.