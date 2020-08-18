لغاية 15 سبتمبر.. برلماني يكشف آخر تفاصيل التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة ليست منعزلة عن المواطن، وكل ما يعنيها هو المواطن المصري، "كلنا في مركب واحد"، لذلك كل ما يتم اتخاذه من قرارات أو تشريعات أو قوانين تكون لصالح المواطن.









وقال ممدوح الحسيني، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إنه وجد العديد من السلبيات في قانون التصالح مع المخالفين في الأعوام الماضية، والذي نتج عن هذه الأخطاء أنه حدث للناس نوع من اللامبالاة.









وأوضح أن الساكن في عقار مخالف للبناء هو على دراية كاملة أن هذا العقار مخالف، لأنه لا أحد يسكن في عقار دون مستندات، وأضاف: "أول سؤال بيتسأل هو العقار ده مرخص ولا إيه؟ ولذلك لا يجب أن يلوم الساكن الدولة لأنها تحاول أن تصل إلى حلول وسط تؤمن حقوقها وتحافظ على مصلحة المواطن".









ونوه إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ قرارات جدية لقانون التصالح ومد فترة سداد مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل.



