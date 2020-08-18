AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لغاية 15 سبتمبر.. برلماني يكشف آخر تفاصيل التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:35 م
النائب ممدوح الحسيني،
النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة ليست منعزلة عن المواطن، وكل ما يعنيها هو المواطن المصري، "كلنا في مركب واحد"، لذلك كل ما يتم اتخاذه من قرارات أو تشريعات أو قوانين تكون لصالح المواطن.


وقال ممدوح الحسيني، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إنه وجد العديد من السلبيات في قانون التصالح مع المخالفين في الأعوام الماضية، والذي نتج عن هذه الأخطاء أنه حدث للناس نوع من اللامبالاة.


وأوضح أن الساكن في عقار مخالف للبناء هو على دراية كاملة أن هذا العقار مخالف، لأنه لا أحد يسكن في عقار دون مستندات، وأضاف: "أول سؤال بيتسأل هو العقار ده مرخص ولا إيه؟ ولذلك لا يجب أن يلوم الساكن الدولة لأنها تحاول أن تصل إلى حلول وسط تؤمن حقوقها وتحافظ على مصلحة المواطن".


ونوه إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ قرارات جدية لقانون التصالح ومد فترة سداد مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب أمين مسعود: التصالح فى مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة للدولة

لعلمه أنها غير مرخصة عند الشراء..التنمية المحلية: مالك الوحدة الحالي يتحمل تكلفة التصالح فى مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: التصالح على التصوير الجوي حتى يوليو 2017 لخارج الحيز العمراني وأبريل 2018 داخله.. صاحب الوحدة يتحمل القيمة .. ومحاكمات عسكرية للمخالفين

عضو بمحلية النواب: غرامة البناء المخالف مسئولية تضامنية بين المالك وصاحب الوحدة السكنية

التنمية المحلية تناشد المواطنين الإسراع فى تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء.. السجيني يطالب بتنظيم دورات تدريبية لمن يطبقون القانون.. ثمار القانون تعود بالنفع على المواطن والدولة

الدولة تنتصر للمواطن فى مواجهة مافيا العقارات.. التنمية المحلية: المسئولية الجنائية فى قانون مخالفات البناء يتحملها المالك وتسهيلات واسعة للمواطنين.. عرفة: الدولة تتحمل تكلفة الإزالة بدلا من المواطن

ترشيحاتنا

استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة تقرر علاج طفل العجانة على نفقة الدولة

بعد موته بـ 12 ساعة .. وفاة ربة منزل حزنا على نجلها

إسرائيل تشتعل.. سلسلة حرائق في تل أبيب بسبب البالونات الحارقة

أحمد حسن منفعلا: الأهلي مش هيقع برحيل حد

ميدو: فايلر يحير كارتيرون بـ أحمد فتحي.. ومعلول قوة الأهلي

بمجموع 90% للطب البشري 85% لـ الأسنان والصيدلة .. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد