التفاصيل الكاملة لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري.. 4 متهمين مختفون والعقل المدبر مقتول.. مزاعم بتورط سوريا وحزب الله.. وجريمة 14 شباط قسمت ظهر لبنان

إدانة سليم عياش عضو حزب الله وبراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة

محكمة اغتيال الحريري تبدأ الجلسة بالصمت حدادا على شهداء بيروت

الادلة تكشف سبق اصرار وترصد الجناة لـ رفيق الحريري

اختيار 14 فبراير لتنفيذ جريمة الاغتيال تم بعناية ودقة

3000 كجم مواد شديدة الانفجار استخدمت لنسف الملياردير السني

المتهمون الاربعة استخدموا اسماء مستعارة وهواتف نقالة لمراقبة الحريري وتفجيره









انتهت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي والمدعومة من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكمها الذي طال انتظاره بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بإدانة المتهم الرئيسي سليم عياش عضو حركة حزب الله وبراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة





وكانت افتتحت الجلسة اليوم بدقيقة صمت حدادًا على ضحايا انفجار هائل دمر بيروت قبل أسبوعين.





ويحاكم أربعة أعضاء مزعومين في جماعة حزب الله الشيعية القوية غيابيًا أمام محكمة هولندية بشأن تفجير انتحاري في العاصمة اللبنانية قبل 15 عامًا أودى بحياة الملياردير السني الحريري و 21 شخصًا آخر.





اثر الحفرة العميقة بعد رفع اثار الانفجار المدمر