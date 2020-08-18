وداعا للروتين.. برلماني: السيسي دشن عصرا جديدا من العمل الحكومي

أكد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء عصر جديد من العمل الحكومي، وتقديم الخدمات المميزة للمواطنين وهو ما ستبدأ فعالياته في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية أوائل العام الجديد.





ونوه النائب في بيان، الثلاثاء، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإعطاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين، وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية في الإدارة وتوفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وقال إن هذه القرارت تدشن عصرا جديدا للعمل الحكومي في مصر وتقضي على الروتين وتزيد من سرعة الإنجاز وتسرع من الدخول في القرن الحادي والعشرين وهو العصر الرقمي بامتياز.

كما نوه باستعراض اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة، كافة مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.