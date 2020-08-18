محافظ جنوب سيناء: غلق الشواطئ وممشى الطور السياحي لحين إشعار آخر

أكد اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، إستمرار غلق الشواطئ العامة وممشى الطور السياحي لحين صدور قرار بإعادة فتحه عقب استقرار الأوضاع الصحية بزوال فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي ، سكرتير عام المحافظة ، واللواء مجدي الوصيف ، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات الخدمية والقيادات الأمنية لمناقشة عدد من المشروعات والقرارات المتخذة بشأنها.





وكلف المحافظ الدكتور " أيمن رخا " ، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء بالتفتيش على ٣ شواطئ خاصة بشرم الشيخ هم " مرحبا وتراسينا والخيمة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لضوابط وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا .





أكد المحافظ خلال الجلسة إلغاء تخصيص مساحة ٣٦٨٦ متر مربع لإقامة مجلس شعبي محلي بطور سيناء بعد توفر تمويل مالي مع إحلال وتجديد القاعة الموجودة حاليا بمجمع المصالح الحكومية بالطابق الأرضي مع وضع لافتة باسم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.





قرر المحافظ خلال الجلسة : منع تركيب إعلانات مخالفة أو لافتات تعيق أجهزة المرور ويتعارض مع قائدي السيارات وإرباك حركة المرور .





وطالب المحافظ من العميد أحمد فهمي ، مدير إدارة مرور جنوب سيناء ، بفتح طريق شرم الشيخ الجديد ، أمام المارين بسيارتهم ، لتخفيف استمرار الضغط علي الطريق القديم تجنبا لحوادث الطرق مع مخاطبة الهيئة الوطنية للطرق لتسليم الطريق استعدادا لفتحه امام السيارات .