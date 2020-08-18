المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: كان لبدر الدين اسم مستعار هو سامي عيسى

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم، الثلاثاء، أن المتهم بدر الدين كان له اسم مستعار وهو سامي عيسى، وكان لديه حراس وشقة في منطقة جونية وقارب ومتجر مجوهرات.





وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المسئولة عن قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اليوم، الثلاثاء، أن المتهم في القضية سليم عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم من قبل، كما أكدت وجود أدلة الاتصالات الهاتفية التي تثبت دور عياش في العملية.





ويستعد قضاة المحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الأمم المتحدة للحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 قتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري و21 آخرين.





وكان لرفيق لحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية، وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان.