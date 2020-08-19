فيديو جراف.. تفاصيل تظلم طالبة الثانوية العامة سلمى حاتم

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تفاجأت سلمي بعد ظهور نتيجة التظلم بفارق كبير بين الدرجة الموجودة في نموذج الإجابة الخاصة بها والدرجة الموجودة في النتيجة حيث وقع تفاوت كبير أثناء نقل الدرجات .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة الطالبة سلمى حاتم وموقف وزارة التربية والتعليم من خلال الفيديو جراف التالي.