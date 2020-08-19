فيديو جراف.. تفاصيل تظلم طالبة الثانوية العامة سلمى حاتم

أثارت طالبة الثانوية العامة سلمى حاتم أحمد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن قررت التظلم في تصحيح مادة اللغة العربية وذلك بعد حصولها على 40 درجة في المادة .
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تفاجأت سلمي بعد ظهور نتيجة التظلم بفارق كبير بين الدرجة الموجودة في نموذج الإجابة الخاصة بها والدرجة الموجودة في النتيجة حيث وقع تفاوت كبير أثناء نقل الدرجات .
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة الطالبة سلمى حاتم وموقف وزارة التربية والتعليم من خلال الفيديو جراف التالي.