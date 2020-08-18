حديثا على منصة كُتُبنا.. ديوان مانيكان للشاعر أحمد حسن

صدر حديثا على منصة "كُتُبنا" للنشر الإلكتروني ديوان "مانيكان" للشاعر أحمد عيد، والذي يعتبره بمثابة تجربة شعرية واقعية فريدة من نوعها لما تضمنته من موضوعات اجتماعية في إطار عاطفي لم يسبق تناولها من قبل يسعى بها للوصول إلى النضج المصحوب بالأمل ويحاول جاهدًا أن يتبنى المشاكل التي تؤرق المجتمع من خلال شعره - خاصة الشباب- ويرغب بصفته فاعلًا أن يسلط الضوء على الكثير من القضايا التي يغفل عنها أصحاب القلم الموزون.









أحمد عيد حسن، 27 عامًا، تخرج في كلية الهندسة بجامعة حلوان قسم الهندسة الميكانيكية عام 2016، حاز على الكثير من الجوائز في المسابقات الجامعية طوال سنوات دراسته، بدأ خطواته الأولى بإصدار ديوانه الأول لشعر العامية باسم "مانيكان" في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 عن دار كُتُبنا.