رغم قرار النقابة.. حسن شاكوش يسافر إلى تونس لإحياء حفل

توجه الفنان عمر كمال والفنان حسن شاكوش إلى تونس لإحياء حفل فنى جديد، وشارك عمر كمال صورة لهما خلال وصولهما للمطار، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها :"ربنا يكرمنا يارب.. ونبسط الشعب التونسى ونشرف مصر".





وعلي الرغم من إصدار نقابة المهن الموسيقية قرارا بمقاضاة شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح.





وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد قرر إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح.



وجاء في بيان من النقابة أن هذا القرار جاء لمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب احمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع شاكوش غير المصرح له بالعمل من النقابة.



كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع الغير مصرح لهم بمزاولة المهنة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.



يذكر أن لجنة التفتيش التابعة لنقابة المهن الموسيقية، برئاسة على الشريعي، حررت محضر أحوال مدنية حمل رقم 1059 لسنه 2020 إدارى العلمين ضد حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، لمخالفته قانون رقم 35 لسنة 1987 وتعديلاته الخاص بعدم الغناء دون الحصول على عضوية من نقابة المهن الموسيقية.



