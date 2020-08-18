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أخبار العالم

تزامنًا مع انعقاد محاكمة قتلة الحريري.. أول تعليق من نجله الثاني

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:53 م
بهاء الحريري
بهاء الحريري
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قسم الخارجي
في أول تعليق تزامنًا مع عقد محكمة لاهاي الخاصة حول لبنان جلساتها، لمحاكمة قتلة الحريري، أدان  بهاء الحريري، الإبن الثاني لرئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، تنظيم حزب الله، محملًا إياه مسئولية نكبات البلد العربي، وفق ما ذكرت وسائل اعلام لبنانية.

قال بهاء الحريري، إنه "لا مكان لـ" حزب الله " في مستقبل لبنان "، داعيا المجتمع الدولي إلى "الوقوف إلى جانب لبنان لإنهاء التدخلات الأجنبية"

وذكر بهاء  لصحيفة التليجراف البريطانية، اعتبر أن "لبنان دفع ثمنًا باهظًا بسبب أفعال حزب الله الذي لم يجلب للبنانيين سوى الحرب والعقوبات والمعاناة".

ودعا "حزب الله" الى إنهاء مشاركته في السياسة اللبنانية والسماح للبلاد بإعادة البناء.

وحمل الحريري "حزب الله" "مسؤولية انفجار مرفأ بيروت "، منتقدا تأييد رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"حزب الله"

وتنعقد محكمة خاصة حول لبنان اليوم، ومن المتوقع أن تصدر أحكامًا حول اغتيال الحريري اليوم، وإدانة 3 من عناصر حزب الله.

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