شعراوى: محنة فيروس كورونا أدت إلى الإسراع في خطوات استخدام التكنولوجيا الحديثة.. البوابة الإلكترونية ستوفر على المواطن التوجه إلى أماكن أداء الخدمة.. وتحقق الفصل التام بين العاملين

وزير التنمية المحلية يشيد با لتعاون بين وزارة التخطيط وشركات القطاع الخاص في مشروعات تحسين خدمات المحليات

بوابة خدمات المحليات تتيح 42 خدمة

إضافة خدمات الشهر العقاري بـ 185 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات

التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها

إعداد هيكل تنظيمي جديد بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة وسيتم فيه إدراج المراكز التكنولوجية لأول مرة على هيكل المحافظة









أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون المستمر بين الوزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى، وشركات القطاع الخاص في مشروعات تحسين خدمات المحليات وجودتها ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية، وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها ضمن التكليف الرئاسي في هذا الصدد.











جاء ذلك خلال توقيع 3 بروتوكولات تعاون اليوم، الثلاثاء، بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.









وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري وما يصاحبها من تبسيط الإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على أداء الخدمات وتدريبها في محافظاتها وكذا في مقر مركز تدريب التنمية المحلية للتدريب بسقارة بما يحقق زيادة في رضا المواطنين عنها.









وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محنة فيروس كورونا أدت إلي منحه لنا في الإسراع في خطوات استخدام التكنولوجيا الحديثة والإتاحة على شبكة الإنترنت، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ ذلك في العديد من الأعمال منها على سبيل المثال إدارة الاجتماعات والتدريب والتعليم والشكاوى وغيرها من الأنشطة الحكومية، والآن جاء الدور على أداء الخدمات المحليات ضمن حزمة من التكليفات الرئاسية.









وقال إن هذا الأمر سيوفر على المواطن التوجه إلي أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة (المواطن) ومتلقي طلب الخدمة (الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي) ومؤدي الخدمة (الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتي مستوى الوحدة المحلية القروية).









وأكد أن بوابة خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة اي فينانس، وستوالي تباعا زيادة عدد الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها في سبيل الارتقاء بخدمات المحليات وآليات ومنافذ تقديمها وأدائها وتقوم بمتابعة أداء الخدمات والمراكز التكنولوجية بشكل مركزي وتطبيق العديد من المبادرات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج بهدف تحسين أداء الخدمات وزيادة رضا المواطن عنها.









وقال الوزير إن البروتوكول الذى تم توقيعه يهدف إلى ضمان استدامة وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية، كما أنه يتواكب مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تطبيق التحول الإلكتروني الكامل وبناء شبكات اتصالات ومعلومات فايبر (آلياف ضوئية) بين الجهات الحكومية ومنها المراكز التكنولوجية من خلال مشروع مصر الرقمية.









وأضاف أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقوم بكل الجهود الممكنة لزيادة عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية حيث سيتم خلال فترة وجيزة إضافة خدمات الشهر العقاري بعدد 185 مركز تكنولوجي بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات العدل والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.









وأكد شعراوى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تكليفات الدولة بإعادة الهيكلة التنظيمية لدواوين عموم المحافظات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي سينتج عنه ادراج المراكز التكنولوجية وغيرها من الوحدات المستحدثة مثل وحدات المتغيرات المكانية علي سبيل المثال على هيكل المحافظة وتبعيتها المباشر لقيادة المحافظة (المحافظ - نائب المحافظ – السكرتير العام) وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها واثابتهم عند الاجادة ومحاسبتهم عند التقصير.







وأشاد اللواء محمود شعراوى بالدور الذى تقوم به شركة "اي فايناناس" فيما يتعلق بآليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة فيما يخص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، لافتًا إلى التعاون المستمر بين الوزارة ووزارة التخطيط، خاصة في مجال تدربب العاملين بالمراكز التكنولوجية وزيادة مهاراتهم في التعامل مع المواطنين وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصعبة من خلال دورات تدريب متخصصة وورش عمل مجمعة مكثفة في مركز تدريب سقارة التابع للوزارة، حيث يستفيد من هذا التدريب حوالى 30 متدربا سنويًا.







