برسوم 18 مليون جنيه.. إحباط تهريب 530 ألف عبوة سجائر

نجحت الأجهزة الأمنية ، فى إحباط تهريب 530 ألف عبوة سجائر تُقدر قيمة الرسوم المستحقة عليها 18 مليون جنيه.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى ، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها عبارة عن مستلزمات مصانع، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.





على الفور تم تشكيل لجنة أمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت أعمالها عن ضبط "1200 كرتونة سجائر بإجمالى 530 ألف علبة سجائر" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ومحظور دخولها البلاد.





وتقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ (18 مليون جنيه).



