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محلية النواب: نسعى إلى هدف رئيسي للقضاء على الفساد الإداري.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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توك شو

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صاحب العقار المخالف معرض لنفس العقوبة الذي يتعرض لها صاحب الوحدة نفسها، مؤكدا أنه يجب على صاحب العقار أن يحول وضعه من وضع غير آمن إلى وضع آمن .


وأوضح ممدوح الحسيني، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي فضائية "القناة الأولي"، أن مجلس النواب يسعي إلي هدف رئيسي للقضاء على الترهل الإداري والفساد داخل المحليات الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل، لافتا أن المستفيد الأول من معالجة هذا الفساد هو المواطن.


وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ينقصنا البيان الإعلامي القائم على تطبيق قوانين العقار ، لأنه لا يوضح بطريقة واضحة وشفافية مكتسبات هذا القانون للمواطن .


وأكد الحسيني، أن عدم وجود بيان إعلامي واضح بين الدولة والمواطن، مؤكدا على أهميته لمنع حدوث مشاكل في المباني، كل ما يقال من المسئولين عملية ترهيب للمواطن فقط أدي ذلك إلي غضب المواطن.


وأِشار الحسيني، إلي أن يجب التوجه للمواطنين وتوعيته إلي إن ضدك قضايا في الدولة من المحتمل أن تصل إلي غرامات باهظة، وأحيانا إلي عقوبة السجن ، مشيرا إلي أن أي مبلغ تم دفعه من جهة المواطن في أي مرحلة يحسب من مبلغ جدية التصالح .

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