محافظ أسوان يكشف موعد عودة السياحة الخارجية إلى المحافظة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، إن رحلات الطيران أصبحت فى تلك الفترة منتظمة وأصبح هناك رحلات يوميا، مشيرا إلى أنه يتم الآن السير بانتظام بالنسبة للداخلية للوافدين بأسوان، حيث إنه بالفترة الأخيرة تم الاهتمام بالفنادق والإجراءات الاحترازية بها.





وأضاف "عطية" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن المحاقظة الأن تقوم بالإهتمام بالمتاحف والأماكن السياحية بشكل عام، موضحا أنه تم عن طريق التنسيق مع غرفة تنشيط السياحة والنواب الموجودين بالمحافظة.





وتابع أنه تم عمل أكثر من لقاء مع المسئولين داخل السياحة فى أسوان، مضيفا إلى أن المحافظة استقبلت بعض من السياحة الداخلية، ولكنه قليل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هناك، حيث إنها ستكون أكثر كثافة خلال شهرى 12 و11.





وأكد أنه خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر ستبدأ السياحة الخارجية بأسوان، منوها أن المحافظة على أتم الإستعداد لها مع الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية، مطمئنا أن حجم الوعى بالسياحة فى أسوان يفوق حجم أى وعى بأى محافظة أخرى نظرا لتعودهم على السياحة.



