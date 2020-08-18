وزير الشباب خلال توزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا: معندناش لاجئين بمصر الجميع أشقاء

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية تكريم وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، للمستفيدين من المساحات الآمنة للفتيات والسيدات الوافدات من الدول العربية، والتي نظمتها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة لتدريب الشباب" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.









وذلك بمركز شباب العاشر من رمضان، بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأيمن عبد الله، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر، ووائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.











وأكد وزير الشباب والرياضة أن احتفالية اليوم تحمل اهتمامًا خاصًا من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للوافدات من الدول العربية الشقيقية لتقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية لهم، وكذلك تنفيذ دورات لتعلم الحرف اليدوية بمراكز الشباب لعرض وتسويق منتجاتهم ليحيوا حياة كريمة.









وقال: "معندناش لاجئين بمصر الجميع أشقاء في وطنهم الثاني مصر، فمن يأتي لمصر يعيش معنا وبيننا ويتعايش مع الأسر المصرية".





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وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مصر قوية بقيادتها السياسية وجيشها العظيم وشرطتها المدنية وتحتضن الأشقاء العرب وتوفر لهم جميع سبل الدعم والمساندة.











من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن سعادته لمشاركته في احتفالية تكريم الوافدات من الأقطار العربية الشقيقة والجنسيات العربية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأشقائها العرب، وتقوم بالعديد من المبادرات للوافدات وتوفر برامج الرعاية اللازمة لهم لدمجهم في المجتمع وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة في العمل على دمج وانصهار الوافدين في سوق العمل المصرية من خلال تقديم برامج ترفيهية وأنشطة ومهارات حياتية وتوفير المساحات الآمنة لهم في ممارسة جميع الأنشطة بحرية كاملة.











ووجه المحافظ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لسعيه الدائم والدؤوب لتقديم جميع الخدمات اللائقة للأشقاء العرب والوافدين، مؤكدًا أن مصر هي الوطن الأم وقلب العروبة النابض.











وقال اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات: "نحتفل اليوم بأحد المشروعات الدالة على التآخي والعروبة ووقوف مصر وأبنائها مع الأشقاء في الوطن العربي، وتقديم جميع أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية للوافدات السوريات من خلال تفعيل برنامج الشئون الإنسانية للمساحات الآمنه والذي يقدم للشقيقات الوافدات جميع أوجه الدعم النفسي والمالي والمعنوي من خلال برامج مقدمة لهم بمراكز شباب العاشر والزهور والشمس"، موجهًا الشكر لصندوق الأمم المتحدة لتعاونه المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ مثل تلك البرامج التي توفر الحماية الإنسانية.