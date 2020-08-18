AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بدون كمامات.. ضبط 4542 سائق نقل جماعى خالف التعليمات خلال 24 ساعة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:09 م
حملات على سائقى النقل
حملات على سائقى النقل الجماعى
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4542 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.


جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 3877 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

لم يلتزمو بارتداء الكمامات.. الداخلية: ضبط 3692 سائق نقل جماعى

خلال 24 ساعة.. ضبط 3562 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

لم يلتزموا بارتداء الكمامات.. الداخلية تضبط 3052 سائق نقل جماعى خلال 24 ساعة

لعدم ارتداء الكمامات.. ضبط 2620 سائق نقل جماعى خلال 24 ساعة

لعدم ارتدائهم الكمامة.. الداخلية تضبط 2544 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

حكم وضع سلسلة أمام البيت لركن السيارة.. أزهري يفتي بحرمتها.. فيديو

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

انفجار هائل| محكمة لبنان تكشف تفاصيل اغتيال رفيق الحريري

مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد