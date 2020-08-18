مدينة الموتى.. اقتراح برغبة لنقل مقابر القاهرة الكبرى

طالب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، في اقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بنقل مقابر القاهرة الكبرى.









وقال البلتاجي إن مقابر القاهرة الكبرى صداع مزمن في رأس العاصمة التاريخية والحضرية وتشويه لجسدها منذ عشرات السنين، هذه المقابر تشغل مساحة كبيرة وتقع في مناطق حيوية بالمحافظة، ويتزاحم فيها الأحياء مع الأموات في ظاهرة تكاد تنفرد بها مصر من بين دول العالم فيما يعرف باسم «مدينة الموتى».









وأضاف النائب أنه كانت هناك محاولات كثيرة من الحكومة لنقل هذه المقابر خارج القاهرة، وسط احتجاجات من أصحاب هذه المقابر.







