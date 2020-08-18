AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مدينة الموتى.. اقتراح برغبة لنقل مقابر القاهرة الكبرى

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:13 م
مقابر القاهرة الكبرى
مقابر القاهرة الكبرى
Advertisements
ماجدة بدوى
طالب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، في اقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بنقل مقابر القاهرة الكبرى.


وقال البلتاجي إن مقابر القاهرة الكبرى صداع مزمن في رأس العاصمة التاريخية والحضرية وتشويه لجسدها منذ عشرات السنين، هذه المقابر تشغل مساحة كبيرة وتقع في مناطق حيوية بالمحافظة، ويتزاحم فيها الأحياء مع الأموات في ظاهرة تكاد تنفرد بها مصر من بين دول العالم فيما يعرف باسم «مدينة الموتى».


وأضاف النائب أنه كانت هناك محاولات كثيرة من الحكومة لنقل هذه المقابر خارج القاهرة، وسط احتجاجات من أصحاب هذه المقابر.


وشدد على ضرورة نقل هذه المقابر بأخرى خارج من الحيز العمراني، وتحويل هذه المناطق إلى مساحات خضراء تشكل رئة نظيفة تمد القاهرة بالهواء النقي، فضلا عن إقامة مشروعات استثمارية وأخرى سياحية ترتبط بطبيعة المنطقة القديمة، بالإضافة إلى إقامة مدن سكنية لتعويض أصحاب هذه المقابر وتقسيط أثمانها بأقساط اقتصادية على مدى طويل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جبل الموتى.. حكاية أثر كشفته الحرب العالمية بواحة سيوة

مناقشة 64 اقتراحًا برغبة في لجنة الشكاوى بالبرلمان.. غدًا

اقتراحات البرلمان توافق على إقامة مدرسة بكوم إشفين على مساحة 10 قراريط

اقتراح بتخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي أطفال مستشفى أبو الريش

أستاذ عمارة: هدم مقابر الغفير تعد على التراث المصري .. فيديو

تحرك عاجل.. استجواب فى البرلمان حول هدم المقابر التاريخية والأثرية.. مستندات

ترشيحاتنا

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

أول تعليق لـ سعد الحريري بعد قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري.. من هو جميل عياش

مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد