نشرة الفن.. شيرين عبد الوهاب مع زوجها بعد شائعة الخناقة.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.











من أمام البحر.. تامر هجرس ينشر صورا من عطلته الصيفية

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في أحدث ظهور لهما في إحدى عيادات الأسنان.





نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد، من أحد الفنادق عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".











شاهد.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل على إنستجرام

شارك النجم عمر الشناوي حفيد كمال الشناوي جمهوره بنشر صورة تجمعه بشقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". شارك النجم عمر الشناوي حفيد كمال الشناوي جمهوره بنشر صورة تجمعه بشقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





شاركت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



