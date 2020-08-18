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توك شو

شاهد.. سترة بقدرات مذهلة تقي من عدوى كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت قناة العربية، فيديو يرصد سترة بقدرات مذهلة تقي من عدوى كورونا، والتى ابتكرها بروفيسور هندى  يدعى سوميش سنج، والذى أكد أن السترة تتكون من 4 طبقات وتساعد فى الحماية من فيروس كورونا بنسبة 99.9%.

وقال البروفيسور الهندى، خلال حديثه، إن السترة بها جهاز استشعار يعطى جرس انذار لمرتديها فى حالة اقتراب أحد الأشخاص منه لمسافة أقل من مترين.

وتابع أن السترة بها 5 مستويات للحماية، وتحتوى على جيب أشعة فوق بنفسجية وتعقم ما يحمله مرتديها من خلال احتوائها على مادة فيروبان على القماش والتى توفر الحماية.

وأوضح أن السترة ذكية وتقيس درجة حرارة مستخدمها، مشددًا على أن السترة تصنع خصيصا ويدويا للحماية من فيروس كورونا.
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