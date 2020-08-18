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برلمان

برلماني يتوقع عودة صلاة الجمعة في القريب العاجل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:24 م
عودة صلاة الجمغة
عودة صلاة الجمغة
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، إنه اللجنة ستناقش، اليوم، إمكانية عودة صلاة الجمعة، وذلك بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت الأفضل والأنسب لعودة صلاة الجمعة مرة أخرى.

وأضاف النائب عمر حمروش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لعودة صلاة الجمعة، إلا أنها ستكون في القريب العاجل، لافتا إلى أن القرار سوف يخرج من خلال لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالبرلمان، إلى أنه من المتوقع أن تعود صلاة الجمعة وأن تكون مدة الخطبة 15 دقيقة فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم التخالط.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بالمساجد.

ورفعت اللجنة، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس الأحد، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين باستئناف إقامة صلاة الجمعة.

وجاء في المذكرة المرفوعة من اللجنة: "نظرا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشئون الدينية والأوقاف دعوة وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".

وتقام صلوات الجماعة في مصر حاليا بإجراءات احترازية منها التباعد الجماعي والكمامة والمصليات الخاصة بكل مصل على حدة، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة، حيث تغلق المساجد حينها.
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