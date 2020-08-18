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حوادث

استولت على كيلو ذهب من سيدتين بزعم فك سحر.. حبس دجالة 15 يوما

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:44 م
حبس متهمة
حبس متهمة
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خالد رياض
أمرت محكمة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بحبس دجالة وشريكها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كيلو ذهب من سيدتين بقرية عرابة ابيدوس، بعد إيهام السيدتين بوجود سحر في المنزل، وتمكنا من تخدير السيدتين والاستيلاء على مصوغاتهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ من سيدتين بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من منزلهما بقرية عرابة أبيدوس.


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وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة "بثينة. ب" 35 عامًا ربة منزل وتقيم بمحافظة المنيا ولها محل إقامة آخر بمركز فرشوط محافظة قنا، "عمرو. ا" 60 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية الشيخ مرزوق مركز البلينا.


وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليهما كانتا تسيران في الشارع وتقابلتا مع المتهمة حيث ادعت قدرتها على فك السحر والأعمال السفلية، وأوهمت السيدتين أنه يوجد سحر في منزلهما.


وتمكنت المتهمة ومساعدها من سرقة المشغولات الذهبية من المنزل، وتم ضبط المتهمين واستعادة المشغولات الذهبية، التي قُدر وزنها بكيلو جرام ذهب. 


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وامرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

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