بدلا من الغرامة| البرلمان يبحث تغليظ عقوبة السب والقذف إلى الحبس الإلزامي

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اقتراحا بقانون مقدم من النائب شريف فخري بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، بالتزامن مع تقرير لجنة الإقتراحات والشكاوى عن الإقتراح المقدم من النائب فخري، والتي وافقت اللجنة عليه ليحيله رئيس البرلمان للجنة التشريعية لدراسته.





وينص التعديل المقترح - وفقا لحديث النائب- على تشديد عقوبة السب والقذف بعد أن تفشت هذه الظاهرة وتم التوسع في إستخدامها بوسائل التواصل الإجتماعى للنشر العام، بحيث أصبح الحفاظ على قيم المجتمع المصرى يقتضي أن يكون الحبس وجوبيا فى تلك الجرائم، دون وجود سلطة تقديرية للقاضى بتقرير الغرامة البسيطة فقط والواجب مضاعفتها لتناسب الجرم.



