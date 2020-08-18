للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.. "تربية عين شمس" تبدأ استقبال الطلاب

بدأت كلية التربية جامعة عين شمس في استقبال طلاب الكلية بوحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية التابعة لمركز الخدمات المجتمعية للمشاركة في مشروع محو الأمية.





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وافتتح الدكتور/ نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الوحدة، يوم الإثنين الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٠.





وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار الشراكة والتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار، وكان ذلك بحضور كل من الدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والدكتور أحمد رفعت مدير مركز الخدمات المجتمعية بالكلية، والدكتور صهيب شحتة مدير الوحدة سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة/ وفاء رفاعي مدير عام الكلية.





يأتي هذا في إطار قرار مجلس الجامعة بإلزام طلاب بعض الكليات بمحو أمية ٤ مواطنين أميين على الأقل كشرط للتخرج، حيث قامت كلية التربية بإنشاء وحدة لمحو الأمية تتبع مركز الخدمات المجتمعية بالكلية لتوجيه الطلاب وتيسير إجراءات تنفيذ القرار.





جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الحوافز التي يتم تقديمها للطلاب لتشجيعهم على المشاركة في المشروع، منها تقديم مكافأة مالية للطلاب عن كل مواطن يتم محو أميته بالإضافة إلى حصول الطلاب على إعفاء من دفع المصروفات الدراسية إذا بادروا بمحو أمية ٤ مواطنين أو أكثر واجتازوا اختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار.