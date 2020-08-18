منتجع مصري يحاول اجتذاب السياح بعد أزمة فيروس كورونا.. فيديو

عرضت فضائية "الأن" تقريرا لـ منتجع الجونة ، والذي يحاول أن يجتذب السياح من جديد ، بعد أزمة فيروس كورونا





وقال يواكيم شميت ، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الفنادق ، إن السياحة المصرية شهدت أسوأ أزمة ، خلال أزمة كورونا ، والتي استغرقت اسابيع فقط من الأزمة لتتوقف تماما.





وأوضحت الحكومة المصرية إن عائدات السياحة تمثل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن المحللين يقولون إنها ربما تمثل 15 بالمئة إذا أُدرجت الوظائف والاستثمار غير المباشر المرتبط بالقطاع.





وسعت وزارة الصحة لعقد اتفاق مع شركة أوراسكوم القابضة للتنمية من أجل استئناف الفنادق والمنتجعات السياحية عملها بنصف طاقتها في محاولة لإنعاش القطاع مع اتباع الإرشادات الصحية.



