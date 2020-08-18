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أخبار العالم

تقرير: نفوذ الصين يتوسع في منطقة جديدة قريبة من واشنطن.. وغضب بأمريكا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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محمد علي
 ذكر تقرير حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية أن الصين توسع تواجدها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) ، وذلك منذ ظهور جائحة فيروس كورونا ، COVID-19،  وتلعب دورًا رئيسيًا هناك، وهو ما أدى إلى غضب أمريكي، يتزايد كل يوم، بفعل المناوئة الصينية لها.

ووفق محللين، تعد منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينة مناطق سيطرة ونفوذ للولايات المتحدة، وكثيرا ما دعمت انقلابات أو أطاحت بحكومات في القارة الأمريكية الجنوبية، وأحيانًا ما كنت مساعيها تبوء بالفشل.

وقال التقرير إنه مع انتشار الفيروس من دولة إلى أخرى ، اتخذت الصين إجراءات عاجلة كثيرة وتبرعت بآلاف الأقنعة (والماسكات) ومجموعات الاختبار بالإضافة إلى عشرات من أجهزة التنفس الصناعي لدول المنطقة اللاتنية.

وقالت سي إن إن "هذه التبرعات رفعت مكانة الصين لدى حكومات هذه الدول ، بأكثر من أمريكا التي لازالت تعاني من ويلات الفيروس".


 كتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، رسالة شكر على تويتر للصين، وأعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن امتنانه للصين في رسالة  أخرى، وفقًا للتقرير.

 وذكر التقرير أن بكين وافقت أيضًا على تقديم قرض لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي لمساعدتها في تأمين لقاح COVID-19 الذي تطوره الصين.

 ولفت التقرير إلى إنه منذ عام 2014 ، ارتفعت الآراء الإيجابية حول الصين بنسبة 7 نقاط مئوية في المتوسط ​​في الأرجنتين والمكسيك والبرازيل ، وفقًا لمركز بيو للأبحاث. 

ويعاني من الجائحة العالمية أكثر من 22 مليون مصاب، بينما مات أكثر من 700 ألف شخص.
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