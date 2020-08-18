رطوبة عالية ومنخفض جوي.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والقاهرة 35 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاربعاء، يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ويكون الطقس لطيفا ليلا.





ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويظل شديد الحرارة على محافظات الصعيد يصاحبه رياح تنشط على جنوب سيناء.





و عن الظواهر الجوية، سيكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وحول نسب الرطوبة تكون على القاهرة والوجه البحري تصل إلى 80% وعلى الصعيد 30%،





أما عن حالة البحرين المتوسط والاحمر يكون كل منهما معتدل وارتفاع الموج فيهما يتراوح مابين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.





وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية غدا الأربعاء.





القاهرة 35/24

الاسكندرية 31/25

مطروح 30/23

بورسعيد 31/26

رفح 32/23

نويبع 38/29

شرم الشيخ 38/30

بني سويف 36/24

اسوان 42/29

الوادي الجديد 40/28

حلايب 34/30