إبراهيم عمران يكتب: «السيسي» بني مصر الحديثة

إذا كان محمد علي باشا باعث النهضة فإن الرئيس السيسي أستطاع في فترة وجيزة منذ أن تولي الحكم بناء مصر الحديثة والقوية في كافة المجالات واستطاع ان يضع مصر في مكانتها الحقيقية بين دول العلم وذلك بفضل السياسة الحكيمة للرئيس من خلال حزمة الاصلاحات التي اتخذها الرئيس التي ساهمت بشكل قوي وفعال في التطور المستمر في كافة المجالات من خلال سياسة الاصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس والتي كان لها مردود ايجابي وقوي فضلا عن تحسن العلاقات الدولية بين مصر ودول العالم.





وبفضل البرامج الاصلاحية التي نفذها الرئيس تحقق الكثير من الإصلاحات المالية والنقدية ويرجع ذلك الي سلسلة المشروعات القومية التي تركزت فى مجالات البنية التحتية والتشييد الامر الذي ادى الى تحسن العملة المحلية وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري وتحسن الاقتصاد المصري الذي كان ضعيفا قبل تولي الرئيس الحكم كل هذه الاجراءات والسياسات الاصلاحية التي اتخذها الرئيس ساهمت بشكل قوي في تحسن الاقتصاد المصري والعبور الي بر الأمان بالاقتصاد المصري.





وبفضل قيادة الرئيس تحققت إنجازات عديدة منها الاستقرار الأمني و السياسي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة من خلال التنمية والبناء وتنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة وجذب الاستثمار الخارجي والداخلي وبناء المدن السكنية وتطوير الصناعة ودعم الزراعة إصلاح منظومة الصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات الامر الذي أعاد مصر لمكانتها في المنطقة وأمام العالم أجمع.

وبفضل استراتيجية الرئيس قضى علي العشوائيات في كافة محافظات مصر من خلال ازالة العشوائيات وتوفير مدن سكنية متكاملة المرافق علي احدث النظم وتسكين الأهالي فيها وهناك أمثلة كثيرة منها الاسمرات وبشائر الخير فضلا عن تعمير سيناء والقضاء على الإرهاب والنهوض بالصحة في مصر وعلي رأسها علاج فيروس سي وعلاج الأمراض المزمنة وحملة 100 مليون صحة وكذلك الاستراتيجية المنظمة والتي كانت لها اثر ايجابي في مواجهة جائحة كورونا من خلال حزمة الاجراءات التي فرضتها الدولة في مواجهة الجائحة وتوفير كافة الاحتياجات للمواطن سواء مواد طبية او موارد مالية او خدمات صحية او مستشفيات عزل مما كان لها مردود قوي في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها.

واستطاع الرئيس بمهارة القائد في تحريك المياه الراكدة فى مصر وحقق حجم إنجازات كبير فهو قائد يؤمن بشعبه ودائما يقول إن الشعب هو البطل لأنه تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي.