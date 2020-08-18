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برلمان

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من القوانين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:34 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والإتفاقيات واخذ الرأى النهائى على عدد من القوانين. 

ومن المقرر أن يناقش المجلس عدد من مشروعات القوانين منها مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (90 مادة) وذلك في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.

كما أنه من المقرر مناقشة قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، ومشروع قانون بشأن الإعفاء  المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
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