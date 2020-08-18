منى زيدو تكتب: وانتحرت بيروت بوجه مفسديها





بيروت المدينة التي كانت تعتبر واحة الأمل بالنسبة لمعظمنا في منطقتنا التي كانت شبه بيداء قاحلة ثقافيًا تعيش مرحلة الاحتضار والوداع. بيروت التي كانت فسحة أمل وحلم لكل عاشق للحياة ومعناها البسيط في التجرد والابتعاد عن ضجيج الذين يبيعون الانسان في أسواق التطرف الديني والتعصب القومي. كانت يومًا ما نافذة نطل منها في الأفق البعيد الذي ربما سيحمل لنا بعض الحرية على شواطئها.

رغم بازارات الحروب الداخلية والإقليمية والدولية التي كانت تتم خلف الكواليس ما بين مَنْ إدَّعوا الوطنية والارتباط بالوطن والمقاومة حتى النصر، إلا أنها كانت عصيّة على الكل في أن يدنسها أحدٌ من هؤلاء السماسرة الذين لا همَّ لهم سوى تنفيذ أجندات الآخرين. كثيرة هي كانت محاولات أصحاب العمائم السنية منها والشيعية وكذلك أصحاب البدلات والكرافيتات في ربط بيروت كلٌ وفق أجندات مموليهم وأموال السياسة التي لا تعترف بأي اتجاه وحدود ودين، لأنَّه في النهاية أنَّ المال ما هو إلا زينة حياة الدنيا بالنسبة لمن يدعي السياسة التي ما هي بالنسبة له إلا فن الممكن والسرقة والفساد.

صمدت بيروت منذ جلاء الانتداب منها وهي تحاول لملمة جراحها وألمها ومأساتها التي طالت حتى اختفى صوت أنينها بين جعير أصحاب اللحى المقاومين لطرف والعبيد لطرف آخر. ولا فرق بين محتل ومحتل إلا بتقوى المال والسياسة والسلطة ولتذهب بيروت إلى الجحيم. وهذا ما كان وحصل نتيجة تراكمات فوق بعضها منذ عقود من الزمن وهم يحاولون إقناعنا أنه ثمة عدوٌ واحد فقط يتربص بنا من الجنوب والجنوب فقط.

تفجير بيروت الذي كان عبارة عن تفجير للأقنعة التي كان يختفي خلفها الكثير من السياسيين والإعلاميين وأصحاب المال وتجار الشعب والوطن منذ عقود خلت، تفجير فضح الكثير من المسؤولين والرؤساء أصحاب الامتيازات الكبيرة والمحسوبين على الكثير م الأطراف الإقليمية والدولية إلا لبنان الذي لم ينتمي له أحد.

بيروت التي كانت وحيدة تبحث عمن يصونها ويحفظ كرامتها وهي تئن من سرقة وفساد السياسيين والأحزاب الطائفية، لم تتحمل أكثر من ذلك رغم أن شعبها انتفض في وجه مفسديها الذين كانوا أقوى من الشعب الذي لا حول لهم ولا قوة.

تفجير لم يكن إلا صرخة ألم للمفسدين الذين أعمتهم البصيرة ولم يعد لديهم أي أخلاق ووجدان. وكأن بيروت تقول إن لم تتركوني وشأني سوف أفضحكم جميعًا من دون استثناء من سياسيين وأحزاب وتجار دين ودولة واعلاميين واكاديميين ومثقفين (كلن يعني كلن) لأنه وبكلمة واحدة (طلعت ريحتكون)، كما قالها الشعب اللبناني الذي كان يعتبر عن حقيقة بيروت بكل معنى الكلمة.

تفجير قضى على من تبقى من مفسدين الذين رغم ما حصل يحاولون إخفاء قذارتهم وخنوعهم وانبطاحهم أكثر من ذي قبل، بل حتى باتوا يرفضون أن يفتح تحقيق بما حلَّ ببيروت تحت حجج أقبح من ذنبهم. هؤلاء هم الذين نقصدهم بالمفسدين والسارقين والمارقين والمغتصبون لبيروت الأمل والمحبة.

بكل تأكيد لن نتأسف على رحيل كل من كان سببًا في حزن بيروت قبل أو بعد غضب وتفجير بيروت. لتذهب كل النخب السلطوية المافياوية الحزبوية الطائفوية للجحيم ولتكن لعنة بيروت تلاحقهم أينما حلَّوا وذهبوا. نخب فاسدة لا يهمها سوى السلطة والانجرار خلف توجيهات داعميهم ومموليهم، الذين لا يقلون عداوة وحقد على بيروت من العدو الجنوبي.

ما الفرق بين ما صدَّرته لنا ثورة العمائمية السوداء منها والبيضاء وبين العدو الجنوبي الذي لم يصدر لنا إلا الموت. الهدية المشتركة ما بين المتربصين ببيروت لبنان إن كان العدو الجنوبي والشرقي هو واحد الموت لا غير. ولكلاهما أجنداتهما المهيمنة على لبنان وغيرها من الدول.

لا النظام في ايران ولا في سوريا ولا بعض دول الخليج ولا حتى الذي كان انتدابًا وقتًا ما، كلهم من دون استثناء مكشرين عن أنيابهم للانقضاض على لبنان. لا فرق ما بين ما تفعله إسرائيل في لبنان وما بين ما فعلته إيران وتركيا. الكل متربص لما ستؤول إليه الأمور في لبنان بعد تفجير بيروت ويتسائل ماذا سيحدث وأين نحن متجهون. لتبقى الإجابة في النهاية لبيروت فقط التي ستقرر مستقبل المنطقة برمتها.