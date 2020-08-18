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أخبار البلد

الكيلو بـ 17 جنيها.. الزراعيين تكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن بالأسواق

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:58 م
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى، أن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة يعود إلى عدة أسباب من أهمها زيادة إنتاج مصر من الدواجن، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.


وقال "خليفة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات كبيرة فى توفير الدواجن واللحوم الحمراء بشكل كبير، لتغطية الاستهلاك وخفض الأسعار، يأتى ذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وشدد نقيب الزراعيين على أن مصر لم تسجل اكتشاف أي حالة لدواجن تحمل فيروس كورونا حتى الآن بفضل يقظة مختلف الجهات الحكومية المسئولة.


وأوضح أن عدم عودة المطاعم بقوتها سبب فى تراجع الإقبال على الدواجن، مضيفا أن الدواجن يمكن فى أى وقت تعاود الارتفاع مرة لأنها تخضع لسياسة العرض والطلب.


وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 19 و20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 20 و21 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 38.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 17 إلى 17.50 جنيه.
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