محافظ المنيا مهنئا السيسي بالعام الهجري: على عهدنا مع فخامتكم نمضي خلف قيادتكم

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.





وجاء في البرقية: "يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إننا نستقبل هذه المناسبة العطرة، مزودين بقوة العزيمة والإصرار على دعم التنمية والاستقرار الذي تحقق في ظل قيادتكم الرشيدة، ونحن على عهدنا مع فخامتكم نمضي خلف قيادتكم ونبذل المزيد من الأداء والعطاء، داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح لما فيه عزة وطننا".









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كما بعث المحافظ برقيه تهنئه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وجموع الشعب المصري، معربا عن امنياته بان يحفظ الله بلادنا من كل مكروه او سوء.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيا أن يحفظ الله مصر ويدوم عليها التقدم والرفعة.