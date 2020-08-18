AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا مهنئا السيسي بالعام الهجري: على عهدنا مع فخامتكم نمضي خلف قيادتكم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.


وجاء في البرقية: "يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إننا نستقبل هذه المناسبة العطرة، مزودين بقوة العزيمة والإصرار على دعم التنمية والاستقرار الذي تحقق في ظل قيادتكم الرشيدة، ونحن على عهدنا مع فخامتكم نمضي خلف قيادتكم ونبذل المزيد من الأداء والعطاء، داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح لما فيه عزة وطننا".



اقرا ايضا

من يدوي إلى نصف آلي.. محافظ المنيا يتابع تطوير مجزر بني أحمد اليدوي



كما بعث المحافظ برقيه تهنئه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وجموع الشعب المصري، معربا عن امنياته بان يحفظ الله بلادنا من كل مكروه او سوء.

 

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيا أن يحفظ الله مصر ويدوم عليها التقدم والرفعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ البحيرة يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو: ثورة اندلعت استجابة لإرادة شعب

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظ الله مصر من كل مكروه

عام خير ورخاء على مصر.. الأعلى للقضاء يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ترشيحاتنا

رولا خرسا تتعرض لأسوأ تجارب حياتها

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

أحمد حسن منفعلا: الأهلي مش هيقع برحيل حد

ننشر أول صورة للمتهمين بتعذيب حصان حتى الموت في الوايلى

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

من مصادر كتالونية.. صدى البلد يكشف تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد